МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Армения сообщила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о готовности к проведению встречи глав правительств стран ЕАЭС 9 октября в Ереване, совет ЕЭК обсудит этот вопрос в четверг, сообщила у себя на странце в Facebook помощник председателя коллегии комиссии Ия Малкина.

"Армянская сторона сообщила комиссии о готовности к проведению межправсовета 9 октября в Ереване. Приняли к сведению. Думаю, вице-премьеры обсудят этот вопрос в четверг на совете",- написала она.

Ранее она сообщила, что планы провести встречу Евразийского межправсовета, в которой принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, 9 октября в Армении на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе сохраняются, но формат прорабатывается.