ЛОНДОН, 29 сен – ПРАЙМ. Великобритания и Канада ввели санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких видных членов белорусского правительства, говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

"Великобритания ввела санкции исторического значения в отношении Александра Лукашенко, его сына и высокопоставленных фигур в белорусском правительстве в соответствии с новым британским режимом санкций за нарушения прав человека, объявил сегодня министр иностранных дел", — говорится в сообщении.

"Такие же санкции были введены Канадой", — указывается в заявлении.

Санкции предусматривают запрет на въезд и замораживание активов восьми человек: самого президента Белоруссии, его сына и советника по нацбезопасности Виктора Лукашенко, главы президентской администрации Игоря Сергеенко, министра внутренних дел Юрия Караева, замов министра внутренних дел Александра Барсукова и Юрия Назаренко, заместителя командующего внутренними войсками МВД Хазалбека Атабекова и начальника Минского подразделения Специальной полиции Дмитрия Балабы.

Санкции введены в рамках независимого режима санкций, который вступил в силу в июле этого года и который позволяет Великобритании запрещать тем, кто серьезно нарушает права человека, совершать поездки в Великобританию, проводить денежные средства через британские банки или извлекать какую-либо прибыль от экономики Соединенного Королевства.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.