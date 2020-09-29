ВАШИНГТОН, 28 сен /ПРАЙМ/. Биржи США несколько снизились во вторник после уверенного роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,48% до 3335,40 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился также на 0,48% до 27451,81 пункта, а технологический NASDAQ просел на 0,29% до 11085,25 пункта.

Биржи стабилизировались в начале недели после периода волатильности и коррекции. Аналитики ждут обнародования ряда макроэкономических статистических данных на этой неделе.