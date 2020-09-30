МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Прием заявок на кредитные каникулы для россиян, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом, завершается в среду, 30 сентября.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

По закону заемщик может обратиться за кредитными каникулами не позднее 30 сентября, по каждому кредиту такая возможность дается один раз. Сумма кредита не должна превышать установленную правительством планку: ипотечный лимит в Москве составляет 4,5 миллиона рублей, в Подмосковье, Санкт-Петербурге и регионах Дальнего Востока — три миллиона рублей, а в остальных регионах РФ — два миллиона рублей. Лимит потребительского кредита по всей России составляет 250 тысяч рублей, автокредита — 600 тысяч рублей, а по кредитной карте — 100 тысяч рублей.

Комментируя РИА Новости завершение данной программы поддержки заемщиков, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что, банки не ограничены в предоставлении кредитных каникул в рамках собственных программ. В случае, если кредитор и заемщик придут к консенсусу по возможности предоставления кредитных каникул, заемщик получит шанс легче пройти кризисный период, а банк – не допустить снижения качества портфеля (при условии, что кризис не станет затяжным), считает она.

"Как правило, банки значительно чаще предоставляют кредитные каникулы в рамках собственных программ. В частности, на долю реструктуризаций в розничном портфеле в рамках 106-ФЗ приходится лишь около 10%", — сказала эксперт.