МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Интерес россиян к картам с овердрафтом, которые дают возможность уходить в минус, в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос почти вдвое, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Опрошенные агентством эксперты объясняют это восстановлением экономической активности после острой фазы коронавирусной пандемии и предупреждают, что по итогам сентября каких-то особых рекордов по выдаче ждать не стоит.

Из данных "Эквифакса" следует, что в июле российские банки выдали 3018 карт с овердрафтом, а в августе – уже в 1,8 раза больше (5282 карты). Тем не менее, выдачи все еще далеки от предкоронавирусных значений: в декабре прошлого года было выдано более 41 тысячи карт. Резкий спад, более чем впятеро, был зафиксирован в апреле: 5682 штуки после мартовских 30 688 карт.

"Каких-то фундаментальных причин, которые бы системно стимулировали именно выдачу карт с овердрафтом, мы не видим. Тот рост, который произошел в конце лета – это отражение некоторого восстановления экономической активности", — считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

В дальнейшем темпы выдач таких карт будут напрямую зависеть от восстановления экономики, а здесь ожидания у банков пока сдержанные, говорит эксперт.

"Даже в случае позитивного сценария развития ситуации с COVID темпы роста выдачи карт с овердрафтом вряд ли будут высокими на протяжении долгого периода времени, поскольку количество качественных заемщиков существенно сократилось", — согласен аналитик БКС Егор Дахтлер.

Овердрафт открывается банками к картам, потребитель может пользоваться им как своими средствами — может снять полностью или частично в банкомате, а может расплатиться в магазинах, за счёт чего и образуется задолженность по овердрафту. Следующее поступление на карту будет использовано для погашения образовавшейся задолженности. С распространением кредитных карт этот вид кредита стал менее популярным по сравнению с прошлыми годами.