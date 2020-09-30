МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Эксперты, опрошенные РИА Новости, выступают за продление в России программы кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса. По словам собеседников агентства, эта важная мера поддержки населения и бизнеса помогла многим заемщикам, но не все смогли вернуться к прежнему уровню дохода.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. В среду, 30 сентября, прием заявок на такие кредитные каникулы завершается.

Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков", замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Евгения Лазарева назвала закон о кредитных каникулах одной из важнейших мер поддержки населения и предпринимателей.

Она также отметила, что сейчас, когда программа поддержки завершается, видно, что многие заёмщики не смогли восстановить свой прежний уровень дохода и принимают для себя решения пройти процедуру банкротства. "К сожалению, эпидемиологическая и экономическая обстановка сейчас непредсказуема, поэтому мы прогнозируем к концу года кратное увеличение количества банкротов среди физлиц и предпринимателей", — сказала Лазарева.

"Вместе с тем правительство продляет некоторые меры поддержки, и мы надеемся, что программа предоставления кредитных каникул тоже может быть продлена. Банковский сектор, очевидно, рад этому продлению не будет. Но мы считаем, что до стабилизации ситуации людям необходимо дать возможность в сложных обстоятельствах на фоне пандемии взять передышку", — добавила эксперт.

Гендиректор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев заявил, что эта программа помогла многим заемщикам в сфере малого бизнеса в тяжелый период. При этом эксперт заметил, что в текущих условиях, когда наблюдается рост числа зараженных коронавирусом, стоит рассматривать продление антикризисных мер, в том числе этих кредитных каникул. "Я думаю это, конечно же, было бы правильно, потому что сейчас ситуация тоже будет достаточно напряженная", — отметил Самиев.