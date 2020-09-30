ПЕКИН, 30 сен /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса несколько ускорился, до 51,5 пункта против 51 в августе, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

Показатель августа оказался лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост индекса только до 51,3 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий составил 52,5 против 52,0 в августе, PMI средних предприятий достиг 50,7 пункта, что на 0,7 пункта выше, чем в прошлом месяце; при этом PMI малых предприятий за месяц вырос сразу на 2,4 пункта, составив 50,1 пункта.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства вырос на 0,5 процентных пункта по сравнению с августом и составил 54 пункта, индекс новых заказов вырос на 0,8 процентных пункта – до 52,8, что свидетельствует о стабильном росте спроса в промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов вырос на 1,2 процентных пункта – до 48,5, это указывает на то, что темпы сокращения запасов основных видов сырья промышленного сектора продолжают замедляться. Индекс занятости вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с июлем и составил 49,6 пункта, это означает, что тенденция к увеличению набора рабочей силы предприятиями обрабатывающей промышленности постоянно улучшается. Тем временем индекс поставок сырья в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,3 пункта – до 50,7, это указывает на продолжение ускорения сроков поставок сырья.