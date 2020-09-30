ПЕКИН, 30 сен /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в сентябре на фоне эффективного восстановления экономики продолжил рост и достиг 55,9 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР.

За месяц PMI сферы услуг вырос сразу на 0,7 пункта, с 55,2 в августе, хотя эксперты прогнозировали снижение показателя ниже 55 пунктов.

Показатель сентября стал лучшим с ноября 2013 года, когда он остановился на отметке в 56 пунктов. Далее показатель был выше психологической отметки в 50 пунктов до февраля этого года, когда из-за эпидемии коронавируса он упал до 29,6 пункта.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.