МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Российские власти будут обсуждать возможность продления кредитных каникул для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса, в рамках закона, который был принят этой весной, сообщил РИА Новости глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля в России был принят закон о кредитных каникулах. Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могут граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

В среду, 30 сентября, прием заявок на такие кредитные каникулы завершается.

Отвечая на вопрос о том, будет ли рассматриваться возможность продления данной меры, Аксаков заявил: "Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка". По его словам, такие предложения звучат со стороны бизнеса.

"Я к этому отношусь с пониманием… Я бы считал, что в любом случае даже выходить если из этой ситуации пандемической, то надо было бы поэтапно, не резко. В том числе погашать, например, кредиты не с ходу, а дать какой-то срок достаточно разумный, чтобы можно было без напряга, без проблем, аккуратно выходить из этих послаблений", — отметил глава думского комитета по финрынку.