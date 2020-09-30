МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить качество государственного лесного надзора и жестко заниматься декриминализацией отрасли, поскольку происходящее там "вообще ни в какие ворота не лезет".

"Нужно повышать качество государственного лесного надзора, в целом необходимо создать условия и прочную основу для уверенного роста и развития отрасли", — сказал Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Он подчеркнул, что "действовать надо широко, по целому ряду направлений".

"Максимально решительно и с учётом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал, жёстко заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет", — добавил президент.

Президент России отмечает, что проблемы с экспортом леса связаны с хищениями и жульничеством при продаже леса. В связи с этим была проведена реорганизация отрасли. Тем не менее он отмечает, что необходимо реформирование системы лесоустройства, контроля за лесами. По мнению Президента, большое значение также имеет разграничение полномочий федеральных, региональых и местных органов власти.

В рамках решения обозначенных проблем Президент предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора по субъекту Федерации.

Российский лидер предлагает запустить с 2021 года программу льготного кредитования на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Программа будет действовать для малых и средний предприятий.

Также озвучено предложение ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из России грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.