МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Система контроля торговли древесиной будет автоматически блокировать сделки с лесоматериалами, происхождение которых не подтверждено, на любом этапе, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

"После склада в системе должно фиксироваться перемещение этого объема на производство и на реализацию, в том числе на экспорт. В случае, если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются, легальность не подтверждается — реализация древесины невозможна", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняет пресс-служба, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов. От заготовки на делянке с фиксацией движения заготовленного объема на склады.

"Кстати, мы учли предложения коллег из ФСБ о том, что к таким складам нужно установить требования, в том числе по обязательной видеофиксации движения транспортных средств и грузопотоков", — приводятся в сообщении слова Абрамченко.