МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы, сообщил журналистам руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Сегодня правительство внесло бюджет на 2021 и на два последующих года в Государственную Думу. И мы начнем рассмотрение это бюджета. Мы уже ознакомились с частью того, что внесено", — сказал Миронов.

Проект предусматривает сохранение дефицита бюджета на весь трехлетний период из-за повышенных расходов на фоне коронавируса.

Согласно ранее рассмотренному кабмином законопроекту, в 2021-2023 годах на фоне ожидаемого восстановления экономической активности прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 17,844 триллиона рублей в 2020 году до 18,761 триллиона в 2021 году (+5,1%), до 20,637 триллиона в 2022 году (+10%) и до 22,263 триллиона рублей в 2023 году (+7,9%). При этом ожидается, что расходы с 22,561 триллиона рублей в 2020 году сократятся до 21,517 триллиона в 2021 году, а потом вырастут до 21,888 триллиона в 2022 году и до 23,675 триллиона рублей в 2023 году.

По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16,7% ВВП в 2020 году до 16,2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16,6% ВВП в 2022 году и 16,8% ВВП в 2023 году. При этом прогнозируется снижение расходов с 21,1% ВВП в 2020 году до 18,6% в 2021 году, до 17,6% в 2022 году и до 17,8% ВВП к 2023 году. В этот трехлетний период дефицит федерального бюджета ожидается в 2021 году на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году – 1% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования: 2,94 триллиона рублей в 2021 году, 1,87 триллиона – в 2022 году, 2,39 триллиона – в 2023 году.

Министр финансов Антон Силуанов ранее пояснял, что в переходный период 2021 года сохранятся еще повышенные объемы расходов и дефицита бюджета. При этом, по его словам, объем заимствований в следующем году будет увеличен сверх обычных параметров и ориентиров на 875 миллиардов рублей – в целях компенсации выпадающих нефтегазовых доходов и ненефтегазовых доходов.

Кроме того, с учетом дополнительного увеличения госзаимствований в переходный период объем госдолга в 2021-2022 годах будет увеличен до уровня 20% ВВП. Сохранение динамики госдолга около этого уровня важно с точки зрения оценки страновых рисков и уровня долгосрочных процентных ставок в экономике, отмечал глава Минфина.

РАСХОДЫ НА НАЦПРОЕКТЫ

Внесенный в Госдуму проект бюджета предусматривает расходы на нацпроекты в 2021 году в размере 2,25 триллиона рублей, в 2022 году – 2,62 триллиона рублей, в 2023 году – 2,79 триллиона рублей.

Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

"На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 триллиона рублей, в 2022 году – 2,62 триллиона рублей, в 2023 году – 2,79 триллиона рублей".