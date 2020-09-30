МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму проект о расчете минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее, документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", — говорится в проекте.

Согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда устанавливается в размере 12 792 рублей в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение медианного размера оплаты труда и медианной зарплаты пересматривается не реже одного раза в пять лет.