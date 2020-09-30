МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно окончательной, третьей оценке, упал на рекордные 31,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.

Вторая оценка предполагала падение показателя на 31,7%, первая — на 32,9%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что третья оценка покажет падение ВВП США на 31,7% в пересчете на год.

В первом квартале 2020 года ВВП США снизился на 5% в пересчете на год. В первом квартале 2019 года был рост ВВП на 2,9%, во втором — на 1,5%, в третьем — на 2,6%, в четвертом — на 2,4%.

Падение ВВП страны во втором квартале 2020 года стало рекордным за историю наблюдения ведомством с 1947 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10% в пересчете на год. Самое сильное снижение было зафиксировано в 1932 году — на 12,9%, такая статистика ведется ведомством с 1930 года.

В годовом выражении, то есть к аналогичному периоду предыдущего года, снижение ВВП США во втором квартале 2020 года составило 9% против второй оценки снижения на 9,1%. В первом квартале текущего года был рост на 0,3%. В первом квартале 2019 года рост ВВП составлял 2,3% в годовом выражении, во втором квартале — 2%, в третьем — 2,1%, в четвертом — 2,3%.

Пересмотр динамики ВВП США в ходе третьей оценки в первую очередь отражает пересмотр в сторону улучшения показателя потребительских расходов, указывает минторг. Так, реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по третьей оценке, составили 33,2% в пересчете на год после снижения первого квартала на 6,9%. Первая оценка снижения составляла 34,1%.