МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем госдолга России в ближайшие годы будет постепенно расти и к концу 2023 года достигнет 21,4% ВВП, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Согласно документу, в 2020 году госдолг вырастет до 19,1% с 12,3% в 2019 году. В 2021 году он составит 20,4% ВВП, в 2022 — 20,8% ВВП, а в 2023 — 21,4% ВВП.

В денежном выражении это соответствует 20,399 триллиона рублей в 2020 году, 23,553 триллиона в 2021 году, 25 884 триллиона в 2022 году и 28,407 триллиона в 2023 году.

"Объем государственного долга Российской Федерации к концу 2023 года прогнозируется в объеме 21,4% ВВП", — говорится в документе.