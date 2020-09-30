МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инициативы президента РФ Владимира Путина по развитию лесной отрасли парламент может частично принять уже в текущем году, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Ранее Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди поручений президента по итогам совещания — полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года, развитие бизнеса и стимулирование потребления продукции лесного хозяйства экономикой РФ, укрепление кадрового состава.

"Инициативу президента парламентарии могут рассмотреть уже в текущем году, сенаторы готовы поддержать эти предложения", — сказал Майоров. Он затруднился прогнозировать, будет ли полностью законодательно принят весь пакет документов в этом году.

По словам законодателя, законопроекты могут быть внесены в Госдуму как правительством, так и парламентариями. "Посмотрим, как будет быстрее", — сказал он.

По мнению Майорова, это может быть пакет документов или поправки в Лесной кодекс РФ.