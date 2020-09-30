МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. При обсуждении проекта федерального бюджета на 2021 год в Совете Федерации комитет по аграрной политике и природопользованию будет предлагать почти вдвое увеличить количество лесников, с повышением оплаты их труда до уровня среднего по региону, заявил РИА Новости в среду глава комитета Алексей Майоров.

"Сейчас у нас порядка 22 тысяч лесников, при этом потребность лесной отрасли составляет 40 тысяч", — сказал парламентарий.

Он также отметил, что в большинстве случаев оплата труда лесника не достигает даже 25 тысяч рублей в месяц. "В ходе слушаний по бюджету 5 октября мы будем предлагать увеличить количество лесников до 40 тысяч, с установлением оплаты их труда средней по региону", — сказал законодатель.

Он также отметил, что инспектор по охране леса должен иметь соцпакет. "Многие работники имеют социальную поддержку, включая социальную страховку", — привел пример Майоров.

Майоров полагает, что после поручения президента правительство разработает "дорожную карту" по реализации инициатив главы государства.

Среди мер, предлагаемых президентом, Майоров выделил предложения о создании должности федерального инспектора по лесу.

"Такая инициатива может быть связана с тем, что недостаточно хорошо выстроены согласования между ведомствами. Кроме того, пока лес растет, за него отвечает Минприроды, а когда его срубили — уже Минпромторг", — отметил он.

По мнению законодателя, за все эти функции должна отвечать одна служба.