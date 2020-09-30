30 сентября — Dow Jones. Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 749 000, указав на ускорение восстановления рынка труда. Такие данные опубликовала компания ADP в среду.

За период июль-август общее число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 7649 000. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали, что число рабочих мест увеличится в сентябре на 600 000.

Сентябрьский отчет говорит об ускорении темпов создания рабочих мест по сравнению с августом, данные за который были пересмотрены в сторону повышения до 481 000 рабочих мест против первой оценки в 428 000.

Несмотря на улучшение ситуации на рынке труда в последние пять месяцев, он все еще далек от полного восстановления после рекордного сокращения рабочих мест на 19,4 млн в апреле на фоне пандемии коронавируса, которая остановила рост экономики.

"Рынок труда продолжает постепенное восстановление ", — говорит Аху Йылдырмаз, со-руководитель ADP.

Крупные компании, со штатом сотрудников от 500 человек, за отчетный период создали больше всего рабочих мест – примерно 297 000. Средние компании, имеющие от 50 до 4999 работников, создали 259 000 рабочих мест, тогда как малый бизнес, где число сотрудников составляет не более 49, сообщил о росте рабочих мест на 192 000.

"Малые компании продолжают демонстрировать замедление роста", — говорит Йылдырмаз.

Рост занятости в сентябре наблюдался почти во всех секторах, причем на сферу услуг пришлось 552 000 новых рабочих мест, тогда как в сфере производства товаров было создано 196 000 рабочих мест.

Что касается сферы услуг, то наиболее активно нанимали работников компании, работающие в торговле, на транспорте и в сфере коммунальных услуг, где было создано 186 000 рабочих мест. В сфере здравоохранения и соцобеспечения было создано 101 000 рабочих мест. В образовании рост рабочих мест составил 11 000.

Что касается производства товаров, то в обрабатывающей промышленности рост составил 130 000, в строительстве 60 000, а в горнодобывающем секторе – 7000.

Отчет, составленный исследовательским институтом ADP совместно с Moody's Analytics, основан на данных, собранных за период по 12 сентября.

Министерство труда США в пятницу опубликует свой собственный сентябрьский отчет по занятости, который охватывает тот же период, что и отчет ADP. Экономисты ожидают, что отчет покажет рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США на 800 000 и падение безработицы до 8,2% против 8,4% в августе.

— Автор Xavier Fontdegloria, xavier.fontdegloria@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ