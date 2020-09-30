МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает доходы бюджета от дивидендов госкомпаний в ближайшие три года в совокупном объеме более 2 триллионов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

В частности, в 2021 году доходы бюджета от дивидендов госкомпаний планируются на уровне 442,1 миллиарда рублей после 639,5 миллиарда в 2020 году. При этом в последующие годы запланирован значительный рост поступлений — в 2022 году до 754,3 миллиарда рублей, в 2023 году — до 913,4 миллиарда.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Минфин сохраняет позицию по уровню дивидендов госкомпаний и рассчитывает получить от них в бюджет текущего года около 650 миллиардов рублей, а в следующем году — 442 миллиарда рублей.