МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. В Европейском центральном банке допускают рост инфляции выше целевых показателей. Об этом сообщает издание Financial Times, со ссылкой на заявление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Основная задача денежно-кредитной политики ЕЦБ заключается в поддержании стабильности цен. В среднесрочной перспективе регулятор обычно старается поддерживать инфляцию незначительно ниже целевого показателя, который составляет два процента.

Пересмотр традиционной стратегии ЕЦБ связан с замедлением темпов инфляции в ЕС в период пандемии, что вынуждает регулятор рассматривать возможность компенсации периода низкого роста цен более быстрыми темпами инфляции.

"Если такая стратегия заслужит доверие, она может укрепить потенциал монетарной политики для стабилизации экономики при столкновении с нижней границей (инфляции – прим.ред.)", — заявила председатель регулятора.



