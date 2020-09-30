МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут в среду после публикации макроэкономических статданных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,91%, до 27702,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 11131,05 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3354,19 пункта.

Инвесторы отыгрывают статистику по ВВП США, который во втором квартале, согласно окончательной, третьей оценке, упал на рекордные 31,4% в пересчете на год. При этом вторая оценка предполагала более сильное падение — на 31,7%.

В то же время число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре увеличилось на 749 тысяч при прогнозе роста на 650 тысяч, что также оказало поддержку индексам. В пятницу, 2 октября, будут обнародованы данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 8,2% с 8,4% в августе.

Инвесторы также оценивают результаты дебатов перед президентскими выборами в США между президентом Дональдом Трампом и кандидатом Джо Байденом, которые прошли накануне в стиле непримиримых споров — оппоненты перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения.

"Рынок отреагирует на заголовки о вчерашних дебатах, но все-таки ситуация с COVID-19 и экономическая статистика более важны для стоимости акций в долгосрочной перспективе", — отметил главный стратег по акциям в MAI Capital Management Кристофер Гризанти (Cristopher Grisanti), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Кроме того, инвесторы оценивают корпоративные новости. Накануне комиссия по ценным бумагам (SEC) США обвинила американский банк JPMorgan Chase & Co в мошенничестве в 2015-2016 годах и выдвинула ему штраф в размере 920 миллионов долларов.