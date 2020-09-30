МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года в объеме 19,86 миллиарда рублей при спросе в 44,431 миллиарда, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 100,5801% от номинала, средневзвешенная цена — 100,6495% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,98% годовых, доходность по cредневзвешенной цене — 5,97% годовых.

На предыдущем безлимитном аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29016 с погашением в декабре 2026 года на 155,06 миллиарда рублей при спросе в 184,294 миллиарда.