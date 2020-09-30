МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям, говорится в материалах компании.

"В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО "Уралкалий" по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Уралкалий" за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 46,37% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 53,63%.