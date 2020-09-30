МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России снизил свою оценку профицита счета текущих операций платежного баланса за первое полугодие 2020 года, сообщается на сайте ЦБ.

По уточненным данным, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2020 года сократился на 21,8 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 21,6 миллиарда долларов. Ранее профицит счета текущих операций платежного баланса оценивался в 22,3 миллиарда долларов.

"По данным Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в I полугодии 2020 года снизился до 21,6 миллиарда долларов по сравнению с 43,4 миллиарда долларов в январе-июне 2019 года. Определяющим стало сжатие положительного сальдо торгового баланса главным образом в результате падения стоимостных объемов поставок основных топливно-энергетических товаров вследствие неблагоприятной международной ценовой конъюнктуры и снижения мирового спроса на них", — говорится в сообщении.

ЦБ также оценил объем внешнего долга на 1 июля в 481,6 миллиарда долларов. С начала года долговые обязательства уменьшились на 9,8 миллиарда долларов. Внешний долг на конец первого полугодия 2019 года ЦБ оценивал в 479,8 миллиарда долларов.

Кроме того, по уточненным данным ЦБ, международные резервы сократились за полугодие на 7,9 миллиарда долларов преимущественно вследствие операций, связанных с погашением суверенных долговых инструментов, номинированных в иностранной валюте, и с управлением резервными активами. 7 августа международные резервы РФ достигли исторического максимума — 600,7 миллиарда долларов, в дальнейшем снизившись до 590,9 миллиарда долларов.

"Существенное сокращение иностранных обязательств при одновременном относительно незначительном увеличении внешних активов обусловило рост чистой международной инвестиционной позиции Российской Федерации с 358,7 миллиарда долларов на начало года до 480,4 миллиарда долларов по состоянию на 1 июля 2020 года", — также говорится в сообщении.