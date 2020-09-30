МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует внутренние займы в 2021 году в объеме 3,668 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы. Согласно документу, в 2022 году планируемые внутренние заимствования РФ составляют 3,117 триллиона рублей, в 2023 году — 3,173 триллиона рублей.

"В 2021 году размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, планируется в объеме 3,668 триллиона рублей, в 2022 году — 3,117 триллиона рублей, в 2023 году — 3,173 триллиона рублей", — говорится в записке к проекту в части источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на погашение госбумаг в 2021 году составит 986,175 миллиарда рублей, в 2022 году — 1,06 триллиона рублей, в 2023 году — 772,278 миллиарда, говорится в документе.

Кроме того, Минфин РФ планирует в 2021-2023 годах размещать ежегодно еврооблигации в объеме, эквивалентном 3 миллиардам долларов. "В 2021-2023 годах планируется размещение облигаций внешних облигационных займов РФ на международных и российском рынках капитала в объеме, эквивалентном 3 миллиардам долларов ежегодно", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.