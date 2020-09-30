ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ рассчитывает до конца текущего года заключить несколько новых соглашений об избежании двойного налогообложения, в том числе со странами, которые пока не согласовали предложенные Россией изменения, включая Нидерланды, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Идет переговорный процесс. Мы, тем не менее, будем двигаться по своим планам с тем, чтобы до конца года заключить соглашения с теми юрисдикциями, которые мы поставили как первоочередные для заключения новых соглашений", — сказал Силуанов.

На вопрос о том, входят ли Нидерланды в число этих юрисдикций, министр ответил утвердительно.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Минфин РФ уже подписал протокол о внесении изменений в соглашение с Кипром. Изменения также согласованы с Мальтой и Люксембургом. При этом глава Минфина ранее признавал, что переговоры с Нидерландами пока идут сложно.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в начале августа говорил, что такие же предложения могут быть направлены Швейцарии и Гонконгу.