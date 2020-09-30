ЧЕБОКСАРЫ, 30 сен — ПРАЙМ. Судьбу накопительной части государственной пенсии можно будет решать только после запуска в России добровольной системы накоплений, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования.

"Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений. Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям", — сказал Силуанов журналистам.

Он напомнил, что сейчас накопительная часть пенсий приостановлена.

Правительство ранее в среду внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

ЦБ и Минфин в октябре 2019 года представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в 2021 году.