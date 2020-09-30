МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о бюджете Фонда социального страхования (ФСС) на 2021-2023 годы, который предполагает переход от дефицитного бюджета к профицитному в 2022 году, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, доходы бюджета фонда на 2021 год планируются на уровне 815,663 миллиарда рублей, на 2022 год — 922,457 миллиарда, на 2023 год – 984,314 миллиарда, а расходы – 833,293 миллиарда, 863,085 миллиарда и 893,227 миллиарда, соответственно.

Таким образом, бюджет фонда на 2021 год сформирован с дефицитом 17,63 миллиарда рублей, а на 2022 и 2023 годы уже с профицитом 59,373 миллиарда и 91,087 миллиарда, соответственно.

В этот трехлетний период ФСС из федерального бюджета будут предоставляться межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством для отдельных категорий плательщиков. На 2021 год их объем определен в 95,932 миллиарда рублей, 2022 год – 102,555 миллиарда, на 2023 год – 109,74 миллиарда.

Кроме того, фонду будет предоставлен межбюджетный трансферт из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, который в 2021 году составит около 13,3 миллиарда рублей, в 2022 году — 12,9 миллиарда, в 2023 году — 12,2 миллиарда. Данный объем средств определен с учетом стоимости родового сертификата в размере 12 тысяч рублей.