МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Банку России получить от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций Сбербанка кабмину только 300 миллиардов рублей, а предназначавшиеся ему еще до 200 миллиардов уйдут в бюджет РФ.

В марте Госдума приняла два закона, один из которых предусматривал выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка.

Другой закон устанавливал особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Он предусматривал, что Банк России получит возможность оставить себе от сделки не только 300 миллиардов рублей, но еще и в дополнение к этому компенсировать за счет средств от сделки свои убытки в пределах 200 миллиардов рублей от продажи в 2020-2023 годах акций санируемых им банков.

Законопроект вносит изменения, которые исключают возможность ЦБ компенсировать эти убытки за счет средств от продажи пакета акций Сбербанка правительству. "Соответствующие изменения позволят направить в доход федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно до 200 миллиардов рублей", — указывается в пояснительной записке к нему. Таким образом, в случае принятия этого закона Банк России получит от продажи соответствующего пакета правительству только 300 миллиардов рублей.

"С учетом пандемии, увеличения бюджетных расходов на борьбу с ее последствиями Банк России согласовал этот законопроект​", — сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Минфин в начале апреля купил у ЦБ контрольный пакет Сбербанка в размере 50% и одной акции за 2,14 триллиона рублей. Регулятор тогда передал правительству 50% акций банка, а одну акцию оставил у себя для заключения акционерного соглашения с кабмином. В конце апреля ЦБ подписал с правительством это соглашение и передал ему свою последнюю акцию банка.