МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит совершенствование государственного надзора в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении обязанностей собственников и пользователей сельхозземель, устанавливающий порядок применения пестицидов и агрохимикатов с учетом результатов оценки качества земель и их плодородия, определенного на основании таких обследований.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О внесении изменений в федеральный закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части совершенствования государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами", — говорится в сообщении.

Предполагается, что данный законопроект позволит обеспечить соблюдение требований к безопасности применения пестицидов и агрохимикатов, а также исключить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду при их применении.