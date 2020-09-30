МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение регионам РФ средств на софинансирование модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, сообщила пресс-служба кабмина.

Как следует из сообщения, обсуждаться будет выделение средств Ярославской, Оренбургской и Кемеровской областям, а также Республике Марий Эл.

"Реализация проекта распоряжения обеспечит финансовую поддержку Ярославской области на реализацию мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с износом более 60 процентов", — в частности говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проектов распоряжений также будет способствовать достижению целей госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Кроме того, правительство обсудит выделение средств Волгоградской и Саратовской областям на строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта.

"Принятие проекта постановления Правительства РФ позволит обеспечить в 2020 году реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в 2 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.