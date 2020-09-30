МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Добыча нефти на месторождениях, облагаемых налогом на дополнительный доход (НДД), к 2023 году вырастет на 32% с уровня 2019 года — до 61,2 миллиона тонн, ожидает Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Так, в 2020 году добыча нефти на этих месторождения увеличится 3,1 миллиона тонн или на 7% год к году — до 49,5 миллиона тонн, оценивает ведомство. В 2021 году рост, по прогнозу, продолжится — на 3,4 миллиона тонн или еще на 7%, до 52,6 миллиона тонн, в 2022 году — на 4,1 миллиона тонн или почти 8%, до 56,9 миллиона тонн, а в 2023 году — на 4,3 миллиона тонн или более 7%, до 61,2 миллиона тонн.

Режим НДД заработал с 2019 года, сейчас он распространяется на пять групп участков. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых.

Первая группа НДД включает новые месторождения Восточной Сибири, Каспия и северные участки ЯНАО; вторая — месторождения с льготой по экспортной пошлине; третья — зрелые месторождения Западной Сибири, к которым вскоре, вероятно, присоединятся участки с высокой степенью выработанности, а также Северного Кавказа и Сахалина.

К четвертой группе НДД относятся новые месторождения Западной Сибири, к которым ожидается присоединение ряда участков Оренбургской и Самарской областей; к пятой — совсем молодые арктические участки Восточной Сибири (Красноярского края, Якутии и Чукотки).