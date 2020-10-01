МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Программа кредитования предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей под 0% на выплату заработной платы помогла сохранить более миллиона рабочих мест в России, заявили РИА Новости в Минэкономразвития.

Программа стартовала в апреле в качестве одной из мер поддержки бизнеса на фоне пандемии, и среда, 30 сентября, стал финальным днем заключения кредитных договоров по ней.

По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могли взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составляла 0%, а затем она вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

"С учетом заключения первых кредитных договоров 30 марта текущего года, первые заемщики с сегодняшнего дня начинают выходить на погашение займов. Программа помогла сохранить более 1 миллиона рабочих мест", — отметили в министерстве.

Общее количество заключенных кредитных договоров по состоянию на 30 сентября по льготной программе составило 39,5 тысячи на сумму 102,2 миллиарда рублей. В программе участвуют несколько десятков банков, лимит, зарезервированный на нее Банком России, составляет 150 миллиардов рублей.

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"Неоспоримым преимуществом программы стало то, что бизнес мог в самый сложный период бесплатно пользоваться заёмными средствами для поддержания занятости. Теперь, по итогам "нулевого" периода, который завершился для первых заемщиков, у этих предприятий сохраняются ещё на полгода максимально мягкие условия погашения кредитов — по ставке не выше 2,5%", — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

"Согласно плану поддержки экономики, разработанному правительством, до конца сентября 2020 года программа ФОТ.0 — приоритетная. В течение лета стало очевидно, что она пользуется успехом у предпринимателей наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Благодаря данной мере поддержки наряду с другими мерами (снижение страховых взносов для МСП, программа кредитования под 2%, списание части налогов и страховых взносов за второй квартал и другие) сохранились множество бизнесов — по реестру МСП не зафиксировано значительного падения субъектов МСП", — заявил РИА Новости президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Он также отметил, что она позволила не допустить существенного сокращения занятости в МСП. "Программа дает также возможность поддержать доходы населения, что позитивно сказалось на потребительском спросе и состоянии экономики в целом. "Опора" считает, что стоит рассмотреть возможность продления части из мер поддержки с учетом того, что бизнес еще не восстановился", — предложил он.