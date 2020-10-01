МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Роскомнадзор с 1 октября получает полномочия блокировать мобильные приложения с пиратским контентом в случае их отказа удалить такой контент, соответствующий закон был подписан президентом РФ в начале июня.

Закон, в частности, предусматривает, что Роскомнадзор после обращения правообладателя в течение трех рабочих дней определяет владельца информресурса (магазина приложений), на котором размещено приложение-нарушитель. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.

Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.

Владелец приложения, в свою очередь, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от магазина обязан ограничить доступ к объектам авторских прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году группой депутатов. Среди авторов проекта — вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"), зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Мукабенова (ЕР), а также зампред этого комитета Александр Ющенко (КПРФ), член думского комитета по информполитике Антон Горелкин (ЕР).

Ранее Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) предлагала предусмотреть более длительные сроки для рассмотрения и удовлетворения требований правообладателей — 3 дня. РАЭК обосновывал это тем, что подавляющая часть магазинов приложений и значительная часть владельцев приложений находятся за пределами РФ и зачастую находятся в разных удаленных друг от друга часовых поясах. Кроме того, указывала РАЭК, внесение изменений в функционал приложений, загрузка новой версии на платформу магазина приложений и переход к распространению новой версии приложения также требуют значительно больше времени.