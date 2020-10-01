МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Российский агропромышленный экспорт в последние годы стабильно растет не только по традиционным позициям — пшенице, рыбе, масличным, мясной продукции, но становится и все разнообразнее за счет отдельных продуктов, востребованных в современном потреблении, рассказали РИА Новости эксперты.

"Последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Основные изменения происходят в отгрузках в страны дальнего зарубежья. Как и раньше, в структуре вывоза продовольствия основную долю занимают зерновые, масличные, продукция масложировой отрасли и рыбохозяйственного комплекса. В то же время динамично растет вывоз продукции животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции с высокой степенью переработки", — сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В частности, в растениеводстве крайне удачным оказалось развитие поставок картофельных хлопьев и гранул: экспортная категория в основном сформировалась за последние пять лет, объем отгрузки по итогам 2020 года может составить 7 миллионов долларов, говорит эксперт.

Картофельные гранулы и хлопья являются сырьем для чипсов и снеков, также на их основе готовят супы-пюре, различные подливки и соусы. Хлопья представляют собой небольшие тонкие лепестки, а гранулы выглядят как мелкодисперсный порошок, с частицами в виде небольших цилиндров.

Еще одним удачным направлением диверсификации в поставках продукции с добавленной стоимостью стал экспорт пшеничной клейковины, или глютена, который широко используется в хлебобулочной и пищевой промышленности, например, для улучшения качества муки, при производстве соусов и пельменей. "За прошедшие пять лет экспорт клейковины вырос в 1,5 раза и по итогам этого года должен превысить 60 миллионов долларов", — прогнозирует эксперт РСХБ.

МАСЛО И ЛАВРАК

В масложировой продукции тоже есть интересные позиции — например, рыжиковое масло. Оно производится вовсе не из гриба, согласно возможной первой ассоциации, а из одноименной масличной культуры, одной из самых дешевых. "По срокам созревания рыжик относится к ранним культурам – в России он созревает уже в начале июля, что выгодно для хозяйств. Что касается выхода масла, то рыжик по данному показателю не уступает семенам рапса", — рассказали в Масложировом союзе.

Рыжиковое масло вывозится за рубеж уже более 5 лет, с пиком роста в 2017 году (было вывезено 20 тысяч тонн). В 2019 году поставки составили только 7 тысяч тонн — в такие страны, как Норвегия, Туркмения, Белоруссия, Грузия, Киргизия, сообщили в союзе. Это масло богато полезными веществами и по своему составу схоже с кедровым, но используется в качестве корма на птицефабриках и комбикормовых заводах. Кроме того, рыжиковое масло холодного отжима, как естественный и натуральный продукт, применяется в качестве пищевой добавки.

Среди необычных и малоизвестных видов рыб, которые Россия поставляет за рубеж, можно выделить черного конгрио — из-за розового оттенка мяса и вкуса, схожего с креветкой, его называют также креветочной рыбой — и лаврака (морского волка), рассказали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Объем экспорта конгрио за 2019 год составил 8 тонн на общую сумму 41,4 тысячи долларов, морского волка — 93,1 тонны на общую сумму 47,6 тысячи долларов.

"Эксклюзивной" статьей экспорта является и оплодотворенная икра осетровых, объем продаж в год которой составляет чуть более 11 килограммов на общую сумму около 90 тысяч долларов, а основные покупатели — Франция и Уругвай, сообщили в ВАРПЭ. Перспективной позицией является сардина иваси: рыба, больше привычная для российского потребителя, имеет хороший экспортный потенциал, в частности, в Китае.

"В 2019 году мы экспортировали в КНР около 34,8 тысячи тонн сардины, кардиналы, кильки и шпрот, основная доля приходится именно на иваси. По итогам прошлого года экспорт этой продукции обеспечил России выручку в размере 15,8 миллиона долларов", — отметили в ассоциации.

Еще одной возможным направлением для будущего расширения отечественного агроэкспорта могут стать поставки альтернативного мяса, изготовленного из растительных ингредиентов: потребители на внешних рынках демонстрируют все больший интерес к таким продуктам. Растительные альтернативы мяса производятся из высокобелковых культур, в основном из сои, пшеницы и гороха.

Объем мирового рынка растительного мяса в 2018 году составил 160 миллионов долларов, прогноз на 2025 год составляет 4 миллиарда долларов, сообщила cооснователь компании Greenwise (производитель растительного мяса) Юлия Марсель. "Российские производители могут быть вполне конкурентны на рынке Азии и Европы за счет сопоставимого качества и более доступной цены продукции. Однако в нашем представлении российским производителям альтернативных продуктов стоит сосредоточиться на русскоговорящих рынках", — полагает эксперт.

Она пояснила, что в странах СНГ пока не существует собственных производств растительных альтернатив, но ежегодный спрос на такие продукты заметно увеличивается; между тем, наладить поставки в европейские страны будет сложнее из-за экологических предпочтений местных потребителей и требований органик-сертификации.