МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Эксперты ожидают годовую инфляцию в России в октябре на уровне 3,8%, к концу года она ускорится до 3,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, однако постепенное снятие коронавирусных ограничений разогнало ее в июне до 3,2%, а в августе — уже до 3,6%. Согласно опросу экспертов в начале сентября, в прошлом месяце инфляция могла составить 3,6%, к концу года они ждали ее на уровне 3,7%.

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА ИНФЛЯЦИЯ

Основной причиной роста цен в октябре станет перенос ослабления курса рубля во внутренние цены, считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев соглашается с коллегой, а также указывает на фактор восстановления потребительской активности. "Динамика доходов населения и розничных продаж указывает, что восстановительный тренд в потреблении остается умеренным. Мы уже наблюдали в августе и сентябре ускорение инфляции на этом фоне. В октябре этот тренд, вероятно, будет угасать, но к нему добавится отложенный эффект на цены после прошедшего ослабления рубля", — добавил он.

Несмотря на проинфляционное влияние ослабления курса рубля есть ряд и сдерживающих факторов. "Сдерживать инфляцию будут нарастающая вторая волна коронавируса в России и постепенное возвращение карантинных мер. Ограничительные меры будут сдерживать экономическую активность и рост цен. Также высокая безработица, провал в доходах за время самоизоляции и социальное дистанцирование будут сдерживать потребительскую активность и инфляционное давление", — считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Другими сдерживающими инфляцию факторами управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин назвал снижение спроса населения на товары и услуги из-за снижающихся реальных располагаемых доходов, сжатие международного туризма и снижение цен на плодоовощную продукцию.

Указывает на ограниченный потенциал ускорения инфляции и главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. "Во-первых, доходы населения сильно снизились и это скажется негативно на темпах восстановления спроса. Во-вторых, рост выпуска в сельском хозяйстве также будет сдерживать инфляцию в пищевом сегменте", — считает эксперт.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

Прогнозы аналитиков по годовой инфляции в октябре и декабре текущего года представлены ниже (в %):

АКРА — 4 / 4-4,2

БКС — 4 / 4,1

"ВТБ Капитал" — 3,9 / 3,7

Газпромбанк — 3,9 / 3,8

"Зенит" — 3,8 / 3,9

НКР — 3,8 / 3,7-3,9

НРА — 3,7 / 3,7-4,2

"Открытие" — 4-4,1 / 4-4,5

Промсвязьбанк — 3,7 / 3,7

Росбанк — 3,9 / 4,3

Сбербанк — 3,9 / 4

Совкомбанк — 3,8 / 3,9

"Эксперт РА" — 3,5 / 3,7