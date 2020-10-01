МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Срок подачи заявок на получение субсидий для развития производства в Москве продлен до 30 октября включительно, максимальный размер субсидии составляет 200 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра столицы.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, субсидии из городского бюджета на развитие производства московские промышленные предприятия получают с 2012 года. За это время поддержка была оказана более 100 компаниям на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

"С начала 2020 года уже одобрены заявки на субсидии восьми столичных производителей на общую сумму 146 миллионов рублей. Это предприятия пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, книг, электроизделий, пластиковой упаковки. Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок 2020-м были продлены на месяц, до 30 октября включительно", — цитирует сайт слова Ефимова.

Отмечается, что компании могут потратить субсидированные средства в нескольких направлениях. В этом году шесть из восьми предприятий, получивших субсидию, использовали ее на возмещение части лизинговых затрат. Еще два — на погашение процентов по кредитам и частичное возмещение расходов по присоединению к электрической сети.