МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Работающие в Великобритании финансовые фирмы перевели приблизительно 7,5 тысяч своих сотрудников в страны Европейского союза, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на EY. Общая стоимость переведенных с Туманного Альбиона активов составила приблизительно 1,6 триллиона долларов.

Со следующего года расположенные в Британии фирмы могут потерять возможность предоставлять свои услуги на территории ЕС, что вынуждает их переезжать на континент. "По мере того, как для нас быстро наступает окончание переходного периода, мы видим, как некоторые фирмы действуют на заключительных стадиях действия своих стратегий, рассчитанных на период Брекзита, проводя в том числе перестановки (своих сотрудников — прим. авт.)", — сказал управляющий партнер по финансовым услугам в Великобритании в компании EY Омар Али.

Данные, приведенные компанией EY, не сильно отличаются от прогнозов, которые давали различные аналитические центры. К примеру, аналитический центр Bruegel в 2018 год прогнозировал, что Великобритания может лишиться 10 тысяч рабочих мест в банковском секторе и 20 тысяч мест в секторе финансовых услуг.

Bloomberg отмечает, что в будущем Британия продолжит терять рабочие места, так как работодатели сохраняют неуверенность по поводу будущего формата сотрудничества между Брюсселем и Лондоном.