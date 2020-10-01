МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств, каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. В России продлят мораторий на возбуждение дел о банкротстве для бизнеса

"Даже в нынешних непростых условиях приоритетом остается исполнение социальных обязательств перед гражданами и восстановление российской экономики. Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом", — сказал Мишустин.

МЕДИЦИНА

Мишустин также рассказал, что подписал постановление о правилах предоставления субсидий регионам на модернизацию здравоохранения, за пять лет будет выделено 500 миллиардов рублей.

"Несколько слов о решении, которое должно серьезно изменить ситуацию в нашем здравоохранении. Подписано постановление, определяющее правила предоставления субсидий регионам из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи. За пять лет на эти цели будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. Из них на следующий год в федеральном бюджете предусмотрено 90 миллиардов рублей", — сказал он.

Мишустин отметил, что средства пойдут на строительство, ремонт, переоснащение ФАПов, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах, а также городских поликлиник, центральных и районных больниц.

"Многие здания нуждаются в капитальном ремонте, другие нужно реконструировать или заменять с учётом современных требований", — добавил премьер.

Помимо этого, в документ, по его словам, включено приобретение автотанспорта для фельдшеров и амбулаторий, чтобы медработникам было проще добраться до удаленных территорий.

Премьер-министр попросил членов кабмина оказывать максимальную поддержку парламентариям при рассмотрении проекта бюджета.

Кабмин в среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

"Теперь работа над проектом федерального бюджета продолжится в парламенте. Прошу всех членов правительства, аппарат правительства оказывать депутатам максимальную поддержку, совместно работать над подготовкой документа к трем чтениям", — сказал премьер.