МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Евросоюз запускает процедуру разбирательства с Великобританией из-за билля по внутреннему рынку, положения которого не соответствуют договору о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

До этого в Брюсселе просили Лондон убрать до конца сентября положения билля, которые противоречат договору о Брекзите. Ратификации данного соглашения, которое вступило в силу в феврале текущего года, предшествовали долгие месяцы переговоров, которые проходили со значительными трудностями. Это дало возможность Туманному Альбиону без жёстких потрясений покинуть ЕС, сохранив переходный период в отношениях с ним.

"Дедлайн прошёл вчера, проблематичные положения убраны не были. Поэтому утром ЕК решала направить правительству Соединенного Королевства письмо с официальным уведомлением. Это первый шаг в процедуре нарушения (страной соглашения с ЕС — ред.). Письмо просит правительство направить свои соображения в течение месяца", — сказала глава Европейской комиссии.

В сентябре правительство Великобритании представило законопроект, положения которого, по мнению многих в ЕС, противоречат не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и — в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) — нормам международного права.

Евросоюз рассматривает все варианты реагирования на потенциальное невыполнение Великобританией договора о "разводе", заявил в конце сентября вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.