1 октября — Dow Jones. Судя по всему, число заявок на пособие по безработице в США остается без изменений в течение пятой недели подряд, сигнализируя о замедлении активности на рынке труда страны в сентябре.

Еженедельный индикатор первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировался немногим ниже 900 000 с последней недели августа. Он по-прежнему остается намного выше достигнутых до пандемии пиков, но значительно снизился по сравнению с мартом, когда число первичных заявок на пособие по безработице в США взлетело до 6,9 млн вследствие пандемии и спровоцированных ею закрытий компаний.

Позитивной новостью остается снижение числа людей, получающих пособия по безработице в рамках программ штатов. Многие компании возвращают на рабочие места сотрудников, ранее отправленных на вынужденный отдых, тогда как некоторые компании, в том числе интернет-магазины и логистические компании, увеличивают свой персонал.

И все же индикаторы заявок на пособие по безработице указывают на многочисленные увольнения в некоторых отраслях экономики. Авиалинии, круизные линии, сетевые рестораны, тематические парки и компании обрабатывающей промышленности сокращают численность наемных работников, согласно данным Challenger, Gray & Christmas Inc.

"Некоторые компании оказались в крайне непростом положении, они вынуждены жертвовать чем-то не временно, а навсегда, — говорит старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas Inc. Энди Челленджер. – Эти сокращения сейчас по большей части связаны с экономическими условиями, а не с приостановкой деятельности по причине пандемии".

В среду компания Walt Disney Co. объявила об окончательном увольнении 28 000 сотрудников тематических парков, ранее отправленных в вынужденные отгулы. Примерно 9000 сотрудников госсектора Нью-Йорка обязали взять 5-дневные неоплачиваемые отпуска в ближайшие месяцы. С начала текущего года 29 компаний сектора розничной торговли объявили себя банкротами, в общей сложности закрыв почти 6000 магазинов.

Показатели заявок соответствуют другим индикаторам, указывающим на замедление восстановления рынка труда США.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в пятницу будут свидетельствовать о росте числа рабочих мест на 800 000 в сентябре. Это очень высокий показатель по сравнению со значениями, наблюдавшимися до пандемии, но впервые с апреля он, вероятно, окажется ниже 1 млн. На конец августа работодатели компенсировали примерно 11 млн из 22 млн рабочих мест, утраченных в марте и апреле в начале пандемии.

Экономисты ожидают снижения безработицы в США до 8,2% в сентябре с 8,4% в августе. В предыдущие месяцы безработица падала более стремительно с достигнутого в апреле пика 14,7%.

По словам Беки Франкевич, президента кадрового агентства ManpowerGroup North America, число вакансий в стране выросло с мая.

"Мы не вернулись к уровням прошлого года, но достигли серьезного прогресса по сравнению с положением дел в разгар кризиса", — говорит она. Число рабочих мест в логистике, интернет-коммерции и медицинском секторе растет, а также наблюдается высокий спрос на кандидатов с навыками в области информационных технологий.

Результаты недавнего опроса работодателей, проведенного ManpowerGroup, указывают на то, что 20% респондентов намерены нанять новых сотрудников в 4-м квартале, тогда как в 3-м квартале процент таких ответов составлял 17%. "Некоторые компании готовятся в ожидаемому росту спроса", — добавляет Франкевич.

По ее мнению, эти ответы, вероятно, отражают планы компаний о найме новых сотрудников, а не о возврате на рабочие места старых.

Для привлечения новых сотрудников компании все чаще позволяют им работать из дома, а в некоторых случаях и понижают требования к кандидатам.

"Большое число безработных не говорит о том, что многие люди готовы к трудоустройству", — отмечает она, ссылаясь на опасения относительно безопасности собственного здоровья и сложности с организацией ухода за детьми.

Тенденции занятости являются отражением ситуации в экономике в целом. Экономисты ожидают роста ВВП США в летние месяцы и его замедления осенью.

Еженедельные данные Министерства труда США по заявкам на пособие по безработице содержат показатели обычных государственных программ, которые служили экономическим барометром в течение 50 лет, а также данные по двум программам, созданным специально из-за пандемии и запущенным в марте.

Численность участников более крупной из этих программ, которая предоставляла возможность получения пособий по безработице для самозанятых и других категорий, обычно не имеющих право на пособие по безработице, в начале сентября составляла 11,5 млн человек, согласно данным Министерства труда. Аналитики при этом склонны скептично оценивать этот показатель. По состоянию на конец прошлого года в США было около 10 млн самозанятых.

Вторая программа предусматривает дополнительные выплаты по безработице сроком на 13 недель для тех, кто уже не может получать пособие в рамках обычной программы. Численность претендентов на эту помощь росла в последние недели, а значит, падение показателя заявок на пособие по безработице от штатов отчасти стало следствием сокращения числа людей, имеющих на него право. Во многих штатах безработные могут получать пособие не дольше шести месяцев.

Конгресс также одобрил выплаты дополнительных 600 долларов в неделю к пособию по безработице из средств федерального бюджета. Эта программа завершилась в конце июля. В начале августа президент США Дональд Трамп позволил властям штатов увеличить выплаты по безработице на 300 долларов в неделю из средств бюджета на чрезвычайный случай. Федеральное правительство одобрило эти выплаты соответствующим кандидатам на срок не более шести недель, начиная с недели 26 июля — 1 августа, для 49 штатов.

— Автор Eric Morath, eric.morath@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ