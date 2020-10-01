МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал столичных работодателей с 5 октября перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников. Названы условия для введения новых ограничений по коронавирусу

"Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, обеспечить с 5 октября 2020 года по 28 октября 2020 года включительно: перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы: не менее 30% работников", — отмечается в указе Собянина.

Кроме того, на "удаленку" должны быть переведены все работники старше 65 лет, а также граждане, имеющие заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения Москвы, за исключением тех, "чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".

В документе указано, что протоколы об административных правонарушениях будут составлять должностные лица Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Требование о переходе на удаленку не распространяется на медицинские организации, а также на "оборонку", "Росатом", "Роскосмос" и ряд других предприятий.

"Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", — написал Собянин на своем официальном сайте.

Как отметил мэр, в Москве увеличивается количество людей, переносящих коронавирус в тяжелой форме. Их более 1,5 тысячи человек. "Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю. Увеличивается и количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – более 1,5 тысяч человек", — сообщил Собянин.

Количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно, заболеваемость коронавирусом продолжает расти, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг.

Он отметил, что несколько дней назад власти попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте.

"Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2 000 человек ежедневно", — написал Собянин.

Ранее на неделе Сергей Собянин подписал указ, согласно которому школьные каникулы в городе увеличены до двух недель. Дети будут отдыхать с 5 по 18 октября.