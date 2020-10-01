МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении с 2021 года в бюджетную систему России бюджета муниципального округа по аналогии с бюджетом городского округа, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин в июле отмечал актуальность принятия такого закона, поскольку на территории России уже образовано 95 муниципальных округов. Закон определяет полномочия и доходные источники бюджета муниципального округа, подходы к выравниванию его бюджетной обеспеченности по аналогии с бюджетом городского округа. Соответствующие изменения вносятся в Бюджетный кодекс.

Поскольку муниципальные округа вводятся в бюджетную систему РФ со следующего года, формирование их неналоговых доходов, включая штрафы, неустойки, пени и платежи от реализации конфискованного имущества, компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде, должно осуществляться также с 2021 года, отмечало ранее правительство.

Цель нововведений — финансовое обеспечение властей муниципального округа для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных переданных государственных полномочий.

Муниципальный округ представляет собой несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и/или через выборные и иные местные органы власти. Требование о нахождении в составе округа нескольких населенных пунктов может не применяться на территориях с низкой плотностью населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать с 2021 года. "Предлагаемые в нем изменения позволят более адресно направлять бюджетные средства на решение проблем жителей конкретных территорий. При этом бюджет муниципального округа будет предусматривать составление сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Это позволит более полно и точно учитывать потребности каждого села, каждого городского микрорайона", — сообщал РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.