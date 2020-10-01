МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет правительство РФ правом предоставлять в текущем году иностранным государствам государственные кредиты, не предусмотренные программой таких кредитов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Москва и Минск в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита на 1,5 миллиарда долларов. Глава Минфина РФ Антон Силуанов разъяснял, что прорабатывается предоставление средств в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году.

Согласно закону, кабмин в текущем году получил право принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2020-2022 годы. Такие кредиты разрешается предоставлять как за счет ассигнований, установленных самой программой, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года.

Закон также допускает внесение изменений в сводную бюджетную роспись на основании решений правительства по госкредитам, то есть без правки бюджета. Как пояснял председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, такая норма нужна для того, чтобы дать правительству возможности, связанные с представлением кредитов в случае, если лимит будет исчерпан.

Закон, содержащий и другие изменения, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать с 2021 года.