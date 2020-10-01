МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, снизилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 36 тысячи, до 837 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 20 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 850 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 873 тысяч с 870 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 11,75 тысячи с пересмотренного показателя, до 867,25 тысячи. Сам первоначальный показатель был пересмотрен до 879 тысяч с 878,25 тысячи.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, уменьшилось на 980 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 11,78 миллиона человек. Сам показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 12,58 миллиона с 12,747 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.