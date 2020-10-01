МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Доходы населения в США в августе снизились на 2,7% по сравнению с июлем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения доходов на 2,4% и роста расходов на 0,8%. При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и за июль. Так, доходы населения в июле выросли на 0,5% в месячном исчислении, а не на 0,4%, как сообщалось ранее, а расходы — на 1,5%, а не на 1,9%.

Располагаемые доходы населения в США в августе сократились на 3,2%, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, снизились на 3,5% по сравнению с июлем.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.