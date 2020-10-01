МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 18 по 25 сентября уменьшились на 1,7% и составили 580,7 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.

"Международные резервы по состоянию на 25 сентября составили 580,7 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 10,2 миллиарда долларов США, или на 1,7%, в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

По состоянию на 18 сентября резервы составляли 590,9 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.