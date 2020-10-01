1 октября — Dow Jones. Компании производственного сектора Европы и Азии восстановили большую часть потерь, понесенных во время спровоцированных пандемией коронавируса периодов карантина ранее в этом году. Однако неопределенность перспектив, отчасти усиленная ускорением темпов распространения инфекции в еврозоне, заставляет многих продолжать сокращать рабочие места.

Безработица в еврозоне выросла в августе, несмотря на обильные меры стимулирования, направленные на сохранение занятости и поддержку компаний.

Результаты опросов компаний производственного сектора, опубликованные в четверг, указывают на то, что многим странам в течение трех месяцев до сентября удалось наверстать упущенное во время карантина во 2-м квартале.

При этом восстановление активности неоднородно, и перспективы компаний остаются неопределенными, что заставляет работодателей продолжать увольнять сотрудников, пусть и не столь стремительно, как раньше.

Производственные компании сообщили о росте экспортных заказов по мере нормализации международного торговли вследствие восстановления цепочек поставок и транспортного сообщения, нарушенных из-за пандемии.

Согласно данным компании IHS Markit, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора еврозоны в сентябре вырос до 53,7 с 51,7 в августе. Значения показателя выше 50 указывают на рост активности, тогда как значения ниже этого уровня – на ее сокращение.

По большей части рост активности был сконцентрирован в Германии, где компании наблюдали сильный рост экспортных продаж. Германия выделяется на фоне других экономик темпами восстановления, получая поддержку со стороны собственного статуса важного поставщика машин и оборудования, а также иных средств производства в Китай.

Оживление экспорта Германии оказало позитивное влияние на экономики, тесно связанные с ней, в том числе Польшу и Чешскую Республику.

При этом Европейский банк реконструкции и развития снизил прогноз роста для 36 стран Восточной Европы, Северной Африки, а также центральной и западной Азии, так как ограничительные меры в условиях пандемии сохранялись дольше, чем ожидалось.

Проблема слабости активности в сфере услуг, начиная с туристического сектора и заканчивая ресторанным бизнесом, сохраняется, несмотря на восстановление потребительского спроса.

"Экспорт услуг восстанавливается не так быстро, как экспорт готовой продукции", — отмечает Беата Яворик, главный экономист EBRD. "Некоторые компании не избегут банкротства", — добавляет она.

Несмотря на оживление производства и заказов, компании производственного сектора еврозоны продолжали сокращать рабочие места, но умеренными темпами. Агентство статистики ЕС в четверг сообщило об увеличении числа безработных в августе на 250 000 и повышении безработицы до 8,1% с 8,0%.

Экономисты ожидают дальнейшего роста безработицы в ближайшие месяцы по мере сворачивания программ поддержки занятости, тогда как некоторые компании готовятся к замедлению восстановления, а повторные вспышки коронавируса продолжают негативно отражаться на спросе.

В некоторых регионах Азии также наблюдался рост производственной активности, особенно в Индии. индекс PMI для производственной сферы Индии в сентябре вырос до 56,8 с 52,0 в августе вследствие увеличения экспортных заказов. Однако при этом число рабочих мест продолжало сокращаться.

"Число новых заражений в Индии начало снижаться в течение последних 7 дней, но оно с большим отрывом остается самым высоким в мире", — отмечает Даррен О, экономист Capital Economics. "Даже после полной отмены ограничений сильный ущерб, нанесенный балансам компаний, будет означать, что многие компании продолжат сталкиваться с трудностями", — добавляет он.

Производственная активность также ускорилась на Филиппинах и во Вьетнаме, чему способствовало повышение экспортных заказов. Активность снизилась в Таиланде, Индонезии и Малайзии, а значит, восстановление мировой экономики остается хрупким и неравномерным.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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