МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 55,4% со значения августа в 56%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, роста индикатора до 56,4%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре вырос до 49,6% с уровня августа в 46,4%. Эксперты ожидали снижения до 45,8%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.