МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Почта России отмечает снижение прибыли в первом полугодии от международного бизнеса и электронной коммерции из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Сенатор является членом совета директоров АО "Почта России", в четверг Журавлев принял участие в заседании совета, которое состоялось в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба СФ.

По итогам первого полугодия текущего года рассмотрено исполнение бизнес-плана, включая целевые показатели эффективности деятельности, бюджет и инвестиционную программу. По отчетным данным ряд показателей продемонстрировали негативную динамику. Так, "несколько снизился объем выручки от международного бизнеса и электронной коммерции, что связано с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, введением карантинных мер и ограничением трансграничных перевозок", отмечается в сообщении.

Снизился и объем подписки на бумажные издания, что объясняется общим изменением потребительских предпочтений. При этом вырос объем посылок и отправлений за счет роста отправлений по компаниям дистанционной торговли, в том числе в связи с расширением географии доступности.

Плановые показатели деятельности АО "Почта России" на 2020-2022 годы скорректированы по решению Совета директоров, исходя из текущей ситуации, говорится в документе.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, все социальные гарантии компанией будут обеспечены, приняты решения о сохранении премиальной части вознаграждений сотрудников среднего и низшего звена", — сказал Журавлев.